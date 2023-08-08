Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни продовжують влаштовувати провокації, щоб виявити на окупованих територіях проукраїнськи налаштованих громадян, - Міноборони

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Росіяни продовжують влаштовувати провокації, щоб виявити на окупованих територіях проукраїнськи налаштованих громадян, - Міноборони
Окупанти продовжують здійснювати провокативні заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні. 

Також окупанти навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету й за допомогою автомобілів оснащених спеціальним електронним обладнанням намагалися виявити роботи передавачів інформації.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
    https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
  • Анна Лукьянець
    Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
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