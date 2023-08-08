Внаслідок негоди знеструмлено 140 населених пунктів у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок грозового шторму знеструмлено 140 населених пунктів у Волинській, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Найбільше постраждала Сумщина, де залишаються без світла 63 населених пункти й Чернігівщина (60 населених пунктів).

Про це повідомили в Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом за добу енергетики заживили понад 61 тисячу споживачів. Більшість із них - це абоненти у Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Рівненській областях, які були знеструмлені через негоду", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок негоди без світла залишається понад 80 тисяч споживачів, найбільше у Тернопільській та Волинській областях

"У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної. За добу виробництво електроенергії гідроелектростанціями перевищило планові показники на 47%", - додали у "Міненерго".

При цьому триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли на Донеччині знеструмлено 7 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додають у міністерстві.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, зазначають у "Міненерго", у Херсоні енергетики, попри обстріли, заживили понад 100 споживачів, які були відключені через підтоплення. У місті залишаються без світла 11,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також: Через обстріли на Донеччині без світла залишилися майже 22 тисячі абонентів, - Міненерго