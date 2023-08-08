Сили оборони підтискають окупантів на лівобережжі Херсонщини, - ГУР МО

Російські загарбники на лівобережжі Херсонщини проводять фільтраційні заходи та терор цивільного населення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"(Ситуація з військами там для росіян. - Ред.) - невесела, це правда. Зрештою, це чітко можна відстежити по тих драконівських так званих фільтраційних заходах, (які там здійснюються. - Ред.). Насправді це просто терор місцевого населення, який останнім часом значно посилився", - розповів він.

Зокрема, Юсов розповів про вилучення транспорту, перевірки і вилучення документів, абсолютно безпідставні затримання - і висловив переконання, що окупанти бояться мирних українців, які живуть на тих територіях, бо розуміють, що люди їх ненавидять.

"І зрозуміло, росіяни з цього приводу нервують, тому що, з одного боку, підтискають українські Сили безпеки і оборони, а з іншого боку – серед місцевого населення їм точно нічого не світить і немає на кого спиратися. Вони там відчувають себе загарбниками, чужинцями і, зрештою, такими і є", - додав представник ГУР МО.

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