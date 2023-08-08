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Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву

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Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву
Табори, які розгорнуті на території Республіки Білорусь, використовуються ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним для перепідготовки своїх найманців та перекидання їх у країни Африки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнера" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігеру.

Зазначається, що процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.

"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили в ЦНС.

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Нагадаємо, зараз у Білорусі перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Топ коментарі

  • Urs
    економічному союзу країн Західної Африки (ECOWAS) потроху приходить капець намаганнями кацапів, поки оони та усілякі західні ліберали штибу макронів жують жвачку російської пропаганди.

    Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
    І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
    Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
    оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.
  • Сергей Иванов 5059218f
    а шо у зелі очко слабке.. їх вїбати
  • Gary Grant
    Гітлерівці вибрали Латинську Америку для "запасного аеродрому". Путлерівці вибрали Африку.
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