Обіцяв за 60 тис. грн включити чоловіка до списку військовополонених для обміну: На Черкащині затримано шахрая

На Черкащині затримали чоловіка, який обіцяв дружині воїна посприяти у звільненні чоловіка з російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зловмисник, представившись співробітником Сил оборони, пообіцяв дружині військовослужбовця включити її чоловіка до списку військовополонених для обміну з РФ та посприяти у його звільненні з полону.

"Фігурант повідомив жінці, що у разі несплати коштів її чоловік може загинути у полоні. За певну винагороду підозрюваний пообіцяв розпочати пошук військового. Сума такої "послуги" становила майже 60 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової частини коштів, у розмірі 40 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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