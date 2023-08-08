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ЗСУ на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів, - угруповання військ "Таврія"

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ЗСУ на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів, - угруповання військ "Таврія"
Українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.

Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку", - сказав він.

Кузьмін заявив, що наступальні дії тривають і на Бердянському напрямку. Там також є просування.

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Топ коментарі

  • Mykola Korzh 6191bb3d
    Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
  • Владимир Владимирович b52770c6
    Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
  • сергей юрко
    Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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