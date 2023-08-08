ЗСУ на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів, - угруповання військ "Таврія"
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Українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.
Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку", - сказав він.
Кузьмін заявив, що наступальні дії тривають і на Бердянському напрямку. Там також є просування.