Сили оборони тримають ініціативу на Бахмутському напрямку, за добу - 16 боєзіткнень, - Череватий

Ворог відчайдушно чинить опір на Бахмутському напрямку, однак ініціативу тримають наші Сили оборони.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бахмутський напрямок залишається за нами – наші сили оборони тримають ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, в томі числі використовуючи всі види артилерії - від мінометів до реактивних систем залпового вогню. 508 разів за цю добу завдавали удару по наших позиціях, 6 авіанальотів, 16 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 65 окупантів,120 поранено та троє узято в полон, знищено ворожий танк, самохідну артилерійську установку, одну гармату та польовий склад із боєприпасами і 5 вантажівок", - сказав Череватий.

За його словами, також було знищено ворожий вузол зв'язку.

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Речник Східного угруповання ЗСУ наголосив на тому, що наші артилеристи якісним виконанням завдань перекривають кількісну перевагу артилерійської зброї ворога.

Сили оборони у понеділок повідомляли про те, що за добу на Бахмутському напрямку ліквідували 67 окупантів, ще 118 - поранили.