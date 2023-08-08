Сили оборони тримають ініціативу на Бахмутському напрямку, за добу - 16 боєзіткнень, - Череватий
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бахмутський напрямок залишається за нами – наші сили оборони тримають ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, в томі числі використовуючи всі види артилерії - від мінометів до реактивних систем залпового вогню. 508 разів за цю добу завдавали удару по наших позиціях, 6 авіанальотів, 16 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 65 окупантів,120 поранено та троє узято в полон, знищено ворожий танк, самохідну артилерійську установку, одну гармату та польовий склад із боєприпасами і 5 вантажівок", - сказав Череватий.
За його словами, також було знищено ворожий вузол зв'язку.
Речник Східного угруповання ЗСУ наголосив на тому, що наші артилеристи якісним виконанням завдань перекривають кількісну перевагу артилерійської зброї ворога.
Сили оборони у понеділок повідомляли про те, що за добу на Бахмутському напрямку ліквідували 67 окупантів, ще 118 - поранили.