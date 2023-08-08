Через нестачу персоналу на Запорізькій АЕС працює 1-1,5 тис. спеціалістів, які не підписали контракти з "Росатомом", - Котін

На Запорізькій АЕС відчувається гостра нестача персоналу, тому окупанти змушені допускати до роботи 1-1,5 тис. працівників, які не підписали контрактів зі структурою "Росатома" АТ "Експлуатуюча організація ЗАЕС",

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Приблизно 3 тис. працівників ЗАЕС підписали ці контракти, але в Енергодарі також залишається наш персонал. Там також приблизно 3 тис. працівників, які не підписали контрактів. З них 2 тис. перебувають удома, і ми продовжуємо виплачувати їм заробітну плату так, як би вони працювали на станції. Ще 1-1,5 тис. працівників рашисти змушені допускати до робочих місць, попри те, що вони наші, оскільки у них немає персоналу", - йдеться в повідомленні.

Котін наголосив, що персонал ЗАЕС працює в дуже важких умовах, під постійним тиском, через що працівники й ідуть на підписання контрактів із "Росатомом".

"Періодично ми чуємо про катування, викрадення персоналу. Там дуже важкі умови", - зазначив президент "Енергоатому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксоване незначне зниження рівня води, - "Енергоатом"