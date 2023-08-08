Росія збільшує витрати на транспортування пшениці та створює тіньовий флот зерновозів, - Reuters

Після атак на українські порти Росія постала перед труднощами з власним транспортуванням зерна. Відсутність кораблів у РФ та скорочення діяльності західних зернотрейдерів збільшують витрати на транспортування російської пшениці та змушують покладатися на тіньовий флот старих зерновозів, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Лігу.Бізнес.

Зазначається, що Росія збирається експортувати близькі до рекордних обсяги зерна. А наявний у РФ флот зернових суден значно нижчий за потреби.

"Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю", – повідомили джерела агентства.

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Невдоволення Росії зерновою угодою, з якої вона врешті вийшла, стосувалося труднощів, яких зазнавали російські експортери зерна у роботі із західними контрагентами - судновласниками, страховиками, банками. Ті часто відмовлялися працювати з Росією.

У РФ це називали "прихованими санкціями", хоча на експорт зерна обмеження не поширювалися.

Як стверджують джерела агентства, щонайменше три великі судновласники відмовилися від будь-яких контактів із Росією вже з лютого 2022 року. А страховики кажуть, що російські термінали та порти часто не можуть пройти перевірку на відсутність зв'язку із підсанкційними особами.

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Навіть заправка судна пальним у Росії може виявитися порушенням західних санкцій, додає ще одне джерело.

Ще торік Росія експортувала рекордний обсяг пшениці на суднах, зафрахтованих у міжнародних судновласників та трейдерів. Цього літа ситуація почала змінюватися. З 1 липня з Росією перестали працювати великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra та Cargill (останній, щоправда, стверджує, що продовжить працювати з РФ).

Тож Росія почала фрахтувати судна у невеликих судновласників, не пов'язаних із цими трейдерами. Про збільшення російських заявок на такі судна на 40% (до 257) у липні повідомила платформа Shipfix.

Після провалу зернової угоди Росія почала обстрілювати українські порти. Атаки з морських безпілотників на російський нафтовий танкер і військовий корабель на її військово-морській базі в Новоросійську, поруч із великим зерновим і нафтовим портом, додали нових небезпек для транспорту в Чорному морі. Це спричинило різке подорожчання страхових премій на перевезення російського зерна.

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За словами трьох джерел Reuters, ці додаткові премії обчислюються десятками тисяч доларів щодня. До того ж 70% російського експорту зерна проходить через чорноморські порти.

Судновласники, які ще погоджуються працювати з російськими чорноморськими портами, теж різко підняли розцінки на послуги. За словами одного з джерел Reuters, за перевезення російських вантажів просять на $10 000 на день більше, ніж за такі самі вантажі з портів Болгарії та Румунії.

Міністерство сільського господарства РФ заявило Reuters, що прогнозує зниження експорту на 8% цього року порівняно з минулим. Причини у міністерстві не уточнили.

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У грудні 2022 року російське міністерство оголосило про план побудови флоту з 61 нового зернового судна, посилаючись на "санкційний тиск і відмову багатьох міжнародних перевізників співпрацювати з Росією". Проте досі невідомо про жодні замовлення, а будівництво одного судна зазвичай займає близько трьох років, пише Reuters.

Зараз у Росії є 31 зерновоз. Більшість із них старі та невеликі, тож у найближчому майбутньому країні доведеться фрахтувати іноземні судна у тих, хто погодиться з нею працювати.