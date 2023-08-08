Противник обстрілює рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції. За час вторгнення загинуло 78 працівників служби, - ДСНС

Ворог підступно обстрілює рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції. За час повномасштабного вторгнення РФ внаслідок ворожих обстрілів загинули 78 рятувальників, 280 - зазнали поранення.

Про це заявив представник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення. При цьому наголошу, що рятувальники не ведуть бойових дій, а виїжджають на порятунок людей, розбір завалів, тому вони захищені міжнародними конвенціями", - зазначив він.

Як нагадав Хорунжий, під час повторного обстрілу вчора в Покровську Донецької області "постраждали семеро рятувальників ДСНС і загинув заступник начальника ГУ ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко. Це непоправна втрата для нас, приносимо свої співчуття рідним і близьким", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО

Як зазначив Хорунжий, останнім часом росіяни дедалі частіше використовують практику обстрілів рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілів або ракетних ударів. А також використовують практику ударів по пожежно-рятувальних підрозділах. За його словами, повторні обстріли з метою заподіяння шкоди рятувальникам здебільшого спостерігаються на Херсонщині, Донеччині та Харківщині.

"Ми фіксуємо, що коли ДСНС прибуває на ліквідацію наслідків обстрілів, росіяни завдають повторних ударів. Не виїжджати ми не можемо, це наша робота. Але ці обстріли - якийсь незрозумілий для нас терористичний метод", - заявив представник ДСНС.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.