Успішні операції СБУ в Чорному морі створюють передумови для розблокування портів, погоджуватися на нові "зернові угоди" не варто, - експерт

Розблокування українських портів має стосуватися не лише зерна, а й іншої продукції.

Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "зернова угода" - це капкан, в який загнали Україну росіяни. А розблокувати порти потрібно не лише для зерна.

"Це була легітимізація терору, який вони робили, фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Зараз нам закрили все, ми нічого не можемо везти, тому це хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію", - наголосив Водовіз.

Водночас, сказав він, операції СБУ в Чорному морі створюють для України передумови для подальших переговорів і ведення їх на власних умовах.

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"Ми показали силу в Чорному морі, тому мені цікаво зараз, яка буде реакція, наприклад, компаній, які дають судна для вивозу російських товарів? Що буде зі страховими компаніями, які страхують ці судна для вивозу російських товарів? Напевне, ми будемо чекати в найближчий тиждень-два відмову від страхування", - додав експерт.

Також, сказав Водовіз, головне завдання на наступних переговорах – дійти якогось оптимального рішення. Бажано, щоб воно стосувалося не тільки зерна, але й іншої продукції.

"Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори й знову домовилися про якусь частину. Про те, що от давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки якийсь один вид продукту", - пояснив він.

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