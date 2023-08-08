Трейдери з ЄС почали зберігати газ в українських сховищах, - Reuters

Попри ризики, пов’язані з війною, європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ не тільки в сховищах на території ЄС, а й в українських.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на трьох трейдерів та представників компаній, передає Цензор.НЕТ.

Після початку повномасштабної війни ЄС прагне зберігати великі обсяги газу, щоб компенсувати скорочення постачання з Росії. Очікується, що блок досягне мети заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Трейдери вважають, що крім зберігання газу безпосередньо в ЄС доцільно також скористатися українськими сховищами, щоб скористатися нижчими цінами зараз. Згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF, ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 дол) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро.

Чеська група EPH зазначила, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до країни.

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"EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці", — зазначив голова правління EP Commodities EPH Мирослав Гасько, однак не став називати обсяги газу.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%.

НАК "Нафтогаз України" заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів сховищ країни обсягом близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході країни, тобто далі від лінії фронту.

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Словацька державна компанія SPP, яка постачає газ на більшій частині словацького ринку, частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі сховища вже заповнені на 90%.

Інші європейські трейдери вказують на ризики, пов'язані з вірогідністю російських ударів. Ситуація також може погіршитися, якщо Росія припинить качати газ, який вона все ще транспортує на Захід через українські трубопроводи.

Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може дозволити ЄС зберігати приблизно на 10% більше газу.

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