Міноборони Польщі погодилось відправити додаткові війська до кордону з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак погодився направити додаткові сили на кордон з Білоруссю після запиту Прикордонної служби країни.

Про це Wprost повідомили у пресслужбі польського Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Блащак, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається "динамічною", тому він розпорядився відправити додаткові сили для його охорони.

"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача Прикордонної служби про посилення участі в охороні кордону, міністр національної оборони розпорядився виконати прохання і відправити додаткових військових для патрулювання польсько-білоруського прикордоння та участі в операції "Безпечне Підляшшя", - уточнили в польському оборонному відомстві.

Наразі охорону польсько-білоруського кордону забезпечують близько двох тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі.

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