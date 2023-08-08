Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ, - ЗМІ (оновлено)
14 59586
Перші танки Leopard 1 вирушили з бельгійського міста Турне до України.
Про це повідомляє видання De Standaard, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто саме викупив танки. Проте відомо, що на них встановили сучасне озброєння.
Видання Business Am, пише, що йдеться про 50 танків Leopard 1. Після капітального ремонту перші машини відправлять в Україну через Німеччину та Італію. Зазначається, що Бельгія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому, 50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.
Видання також пише, що Бельгія продала танк по 15 тис. євро за одиницю, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.