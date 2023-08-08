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Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ, - ЗМІ (оновлено)

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Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ, - ЗМІ (оновлено)
Перші танки Leopard 1 вирушили з бельгійського міста Турне до України.

Про це повідомляє видання De Standaard, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто саме викупив танки. Проте відомо, що на них встановили сучасне озброєння.

Видання Business Am, пише, що йдеться про 50 танків Leopard 1. Після капітального ремонту перші машини відправлять в Україну через Німеччину та Італію. Зазначається, що Бельгія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому, 50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Видання також пише, що Бельгія продала танк по 15 тис. євро за одиницю, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.

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Топ коментарі

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Та хоч Берег Слонячої Кістки, аби їхав, стріляв і головне,- вбивав кацапів у наростаючій кількості
  • Kucher
    Добре. Побільше б таких "неназваних країн".
    Зараз за будь яку допомогу Україні і українцям, дяка!
  • Darnytsya Kyiv
    Бельгія добре зробила, що продала "неназваній країні". Напряму ніяк - бюрократія та прокацапське лоббі.
    Подяка Бельгіє!
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