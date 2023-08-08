Рашисти вдарили по Куп’янську, поранено 14-річного хлопця

Російські війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого поранення дістав 14-річний хлопець.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, потерпають діти. Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - йдеться в повідомленні.

Через посилення обстрілів міста та населених пунктів Синєгубов закликав жителів Куп'янської громади бути максимально обережними.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж