Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу, - CNN

Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу західні посадовці дають дедалі більш "тверезі" оцінки щодо здатності українських військ визволити значну територію.

"Протягом наступних кількох тижнів вони (українці. - Ред.) ще дивитимуться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але для них дійсно досягти прогресу, який би змінив баланс у конфлікті, я вважаю, вкрай малоймовірним", – зазначив неназваний високопоставлений західний дипломат CNN.

"Наші брифінги протвережують. Нам нагадують про виклики, з якими вони стикаються", - розповів конгресмен Майк Квіглі який нещодавно повернувся з зустрічей у Європі з командуванням США, які тренували українські бронетанкові сили. "Це найважчий час війни".

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Видання зазначає, що найскладнішим для української армії є прорив багатошарових російських ліній оборони на Півдні та Сході, де ворог розмістив десятки тисяч мін. Українські сили зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування відвести назад деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.

"Росіяни мають низку оборонних рубежів, і вони [українські сили] насправді не пройшли через першу лінію", - заявив високопоставлений західний дипломат. "Навіть якщо вони продовжуватимуть наступ протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли досягти більшого протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, маючи ще більше виснажені сили, матимуть успіх? Тому що умови дуже важкі".

Високопоставлений американський чиновник сказав, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, хоча зберігають надію на відновлення прогресу.

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"Ми всі визнаємо, що контрнаступ проходить важче та повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включно з українцями, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони змогли досягти прогресу", - сказав цей чиновник.

Численні посадовці заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних умов, обмежує ЗСУ в часі.

Крім того, західні посадовці кажуть, що повільний прогрес виявив труднощі перетворення українських сил на об’єднані механізовані бойові підрозділи, іноді з лише восьмитижневою підготовкою на поставлених із Заходу танках та інших нових системах озброєння. Відсутність прогресу на місцях є однією з причин, чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість Росії", - заявив високопоставлений військовий чиновник США.

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Ці оцінки прийшли на зміну оптимізму, що панував на початку контрнаступу. Посадовці називають ці очікування "нереалістичними" і зараз починають тиснути на Україну, щоб почати мирні переговори, включно з розглядом можливості територіальних поступок.

"Путін цього чекає. Він може пожертвувати людьми і виграти час", — вважає Квіглі.

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