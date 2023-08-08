"Слугу народу" Торохтія виключать із фракції після придбання елітної нерухомості та відпочинку у Болгарії під час війни: він також має скласти депутатський мандат

Після появи журналістського розслідування щодо придбання родиною "Слуги народу" Богдана Торохтія квартири у курортному місті Несебр (Болгарія) та квартири і паркомісця в Києві, на Печерську, нардепа буде виключено з фракції "Слуга народу". Також він має скласти депутатський мандат.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант - продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було", - констатує Арахамія.

"Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", - додав він.

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Тому, за словами Арахамії, Торохтій має:

1. Повернути отримані гроші в бюджет.

2. Скласти депутатський мандат.

"Я негайно ініціюю його виключення з фракції", - резюмує Арахамія.

Зазначимо також, що Торохтій, окрім скандалу з придбанням елітної нерухомості, також відпочивав у Болгарії, однак до нього не застосували жодних заходів. На думку головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої, це тому що Торохтій входить до так званої групи Іллі Павлюка, яка наділена додатковим імунітетом та захистом.

Раніше Арахамія зазначав, що каральних заходів щодо народного депутата Богдана Торохтія не було застосовано, оскільки його відпочинок у Болгарії під час повномасштабної війни не можна порівнювати зі справою Юрія Арістова на Мальдівських островах.

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Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Як повідомлялося, заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.