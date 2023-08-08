Росія, ймовірно, усунула дефіцит оптики, який стримував виробництво танків Т-80БВМ і Т-90М, - Forbes

Цілком ймовірно, що попри запроваджені Заходом санкції російська промисловість розібралася з дефіцитом західних компонентів, який заважав їй у виробництві сучасних танків Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М і оптики до них.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як зазначається, до вторгнення армії Росії в Крим у 2014 році два діючих російських танкових заводи: "Уралвагонзавод" у Свердловській області й "Омсктрансмаш" у Сибіру, - купували тепловізори Catherine-FC від французької фірми Thales. Ця система стала основним компонентом прицілу навідника "Сосна-У".

Видання зазначає, що французькі санкції проти Росії зупинили експорт тепловізорів. Саме тому, коли втрати російських танків перевищили тисячу минулого літа, тобто майже через рік після початку війни Росії проти України, Кремль почав витягувати старі танки Т-62, Т-72 і Т-80 з довготривалого зберігання і встановлювати на них застарілі приціли 1ПН96МТ-02 1970-х років.

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Так, у Росії не вистачало прицілів "Сосна-У", щоб доукомплектувати кілька сотень нових Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М. Москві довелося встановлювати застарілі 1ПН96МТ-02 навіть на модернізовані версії цих танків.

Це було важливо, тому що в результаті російські батальйони на передовій отримали купу бойових машин, які не могли вести бій на великій відстані, а особливо вночі. Водночас, як зазначає видання, Україна переозброювалася танками Leopard 1A5 і Leopard 2A4/A6 німецького виробництва, бойовими машинами піхоти CV90 шведського виробництва й американськими БМП M-2 і Stryker із відмінною оптикою дальнього радіуса дії.

"Для українських військ промислові проблеми Росії перетворилися на важливу перевагу на полі бою. Ця перевага може випарувалися", - застерігає Forbes.

На відео, яке поширювали в Інтернеті цього тижня, зображено ешелон з Т-80БВМ-30, який, вочевидь, виїжджав з заводу "Омсктрансмаш". На цих танках можна помітити характерні корпуси оптики, які вказують на наявність прицілів "Сосна-У". Хоча не виключено, що вони укомплектовані іншою системою, пише Forbes.

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5 років тому російська промисловість запустила програму копіювання тепловізора Thales, замінивши французькі компоненти на російські. В результаті з’явився приціл ПНМ-Т зовні схожий на "Сосна-У". Але він, цілком можливо, не може похвалитися такою ж дальністю, високою точністю і надійністю, як приціл з французькими компонентами.

""Омсктрансмаш" або почав встановлювати ПНМ-Т на нові Т-80БВМ (які насправді можуть бути не новими, а оновленими й модернізованими Т-80), або Росія якимось чином знайшла спосіб обійти французькі санкції та закупила партію "Сосна-У"", - йдеться у матеріалі.

Forbes вважає, що другий варіант не можна відкидати повністю як неможливий. Дослідники розібрали уламки російських безпілотників і ракет, збитих в Україні, і виявили компоненти, вироблені десятками менших європейських і американських фірм, які не повинні були б постачати продукцію до Росії, але якимось чином примудрилися це зробити.

"У будь-якому випадку, очевидно, що російська промисловість зараз постачає нові танки з сучасною оптикою. Можливо, ці запаси теж закінчаться і Росії доведеться знову діставати зі сховищ старі танки. Але можливо і те, що російська промисловість остаточно розв'язала свою проблему з оптикою. Якщо так, тоді це було б поганою новиною для України. Принаймні, поки що. Як тільки танки М1 Abrams американського виробництва почнуть прибувати в Україну цієї осені, баланс сил на полі бою знову може змінитися. Адже американські танки обладнанні оптичною системою, яка вважається однією з найкращих у світі", - резюмує видання.

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