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СБУ та НАБУ спіймали на хабарі "слугу народу" Гунька. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Нардепа "Слуги народу" Анатолія Гунька викрито на отриманні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За даними наших джерел, разом із двома спільниками нардеп збирався за "винагороду" вирішити питання з передачі в оренду державних земель підприємцю. За це вже навіть отримав перший транш - 85 тис. доларів США, які йому принесли у пакеті (на фото - під столом).

СБУ та НАБУ спіймали на хабарі слугу народу Гунька 01
СБУ та НАБУ спіймали на хабарі слугу народу Гунька 02

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Пізніше в СБУ повідомили, що спільно з НАБУ викрили "на гарячому" нардепа, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • A San
    Ніколи такого не було і от знову!
  • Саша Пончик
    Чергова гнида народу.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    В Марафоні про "слуг"-виродків розказують?
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