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Нуланд застерегла хунту, яка захопила владу у Нігері, від співпраці з ПВК "Вагнер"

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Нуланд застерегла хунту, яка захопила владу у Нігері, від співпраці з ПВК "Вагнер"
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час поїздки до Ніамеї (столиця Нігеру) зустрілася з лідерами нещодавнього перевороту та наголосила на тому, що співпрацювати з ПВК "Вагнер" небезпечно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США. 

У повідомленні сказано, що на зустрічі з лідерами хунти Нуланд "порушила тему ПВК "Вагнер" і загрозу від неї для тих країн, де компанія перебуває". "Я нагадала, що з приходом ПВК "Вагнер" погіршується безпека, права людини порушуються. Але я не можу сказати, що ми дізналися більше про їхні (лідерів хунти. - Ред.) думки щодо цього", – заявила вона.

Нуланд нагадала, що генерал Барму (один з лідерів хунти. - Ред.) "дуже тісно співпрацював зі спецпідрозділами США протягом багатьох років", тому Нуланд висловила сподівання, що військові, які захопили владу в країні, продовжать діалог зі Сполученими Штатами.

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Загалом бесіду вона охаректеризувала, як досить важку. 

"Ми наполягали на вирішенні проблеми за допомогою переговорів. Домогтися цього було нелегко. Вони (хунта. - Ред.) твердо дотримуються своєї думки й плану, який не відповідає конституції Нігеру. У відповідь ми дуже відверто дали зрозуміти, що поставлено на карту. Двері для продовження розмови залишаються відчиненими, але все досить важко", - розповіла Нуланд. 

Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що хунта у Нігері наприкінці липня звернулися до ПВК "Вагнера" з проханням надати військову допомогу.

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Топ коментарі

  • степан степаненко a38d65a1
    Всім роздали по печиву і розбіглися
  • Urs
    до відома пані Нуланд - це не останній переворот у Західній Африі у найближчі роки. Треба зауважити - яко ваші та французські спецслужби не можуть протистояти деструктивній діяльності росії в Африці і в інших регіонах, то єдиним виходом є поховати російсьу федерацію на українському фронті. Адже після того, як росія остаточно ****** за допомогою свого вагнера економічний союз країн Західної Африки ECOWAS (що вже майже відбулося), то візьметься за країни Східноафрика́нського співтовари́ства (САС).
    Ось динаміка кацапської експансії на заході Африки в країнах ECOWAS тільки за останні два роки, поки весь західний світ бавиться в оонівські пасочки з країною-терористом:
    Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
    Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
    І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
    Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Лібєрія? чи Кот-д'Івуар?? Вагнерівці з Малі та Буркіна-Фасо легко перетнуть їх прозорі кордони, а прибаані оонівські гуттереші і далі будуть патякати, як нагодувати ці країни вкраденим росіянами українським збіжжям.
  • Деніс Войцеховський
    А якщо ***** пішлють, що буде?
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