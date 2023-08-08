Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК

Міністерство оборони України перерахувало на рахунки компаній 27 млрд гривень за зброю, однак не отримало її вчасно.

Про це пише у фейсбуці журналіст ZN.ua Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилось, що Міноборони заплатило за зброю 27 мільярдів, але замість зброї отримало н#хуя. Резніков розповідає, що "це ж ви понімаєте, ми ж до війни не готувалися, на складах ні снарядів, ні броніків, а 24 лютого кинулися все куплять, ну і всякі жулікі нам наобіцяли, ми їм 100% передоплати шмальнули, а вони нас взяли і обманули, гниди", - пише журналіст.

"При цьому, яка частка у цих 27 мільярдах була насправді по лютнево-березневим контрактам 2022 року - не зізнається, хоч стріляй", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник управління ДПСУ Косік є співвласником компанії, яка отримує мільйони від Міноборони. У його доньки підозрілі прибутки, а в дружини, ймовірно, паспорт РФ, - ЦПК

Більш детально про ситуацію, що склалася, пише Центр протидії корупції.

Відповідь на запит Центру протидії корупції (ЦПК) та інформація від джерел свідчать: прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України по закупівлі зброї складає близько 27 млрд грн.

Водночас інформація про конкретні прострочені контракти прихована. Хоча, наприклад, Міноборони США щодня публікує звіти про укладені контракти на закупівлю зброї для своїх військ. Ці звіти можна побачити тут.

Наявність простроченої дебіторської заборгованості означає, що Міноборони перерахувало компаніям гроші, проте товар (тут - зброю) так і не отримало в строк, передбачений контрактами.

Читайте: Міноборони судитиметься із Держаудитслужбою через рішення стосовно постачальників, - Ярова

"Цифра у 27 млрд грн - це загальний обсяг простроченої дебіторської заборгованості розміром у 33 млрд грн, з якої вирахуновано 5,86 млрд грн (заборгованість за речовим забезпеченням) та 1 млрд грн - приблизний розмір заборгованості за іншими програмами Міноборони. Такі розрахунки підтверджують джерела ЦПК", - йдеться у повідомленні.