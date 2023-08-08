Держава перекладає відповідальність за мобілізацію на військових, натомість приховує від них реєстри, в яких веде облік громадян, - експерт
Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, держава ще з 2014 усунулася від проведення мобілізації, переклавши задачу на військових. Зокрема, приховує від військових реєстри, в яких веде облік громадян.
"Військової присутності не було ледь не в третині адміністративних одиниць держави. Штати РВК, як і все в ЗСУ, були типовими і далеко не всюди дозволяли виконувати задачі, наприклад, у штаті машину РВК має, а в житті - ні. Основа РВК – державні службовці (головний, провідний, 1-ї та 2-ї категорії спеціалісти. Зарплата всіх, крім головного, у 2014-му була меншою за мінімальну, держава доплачувала компенсацію", - пояснив Кевлюк.
Пізніше військкомати перейменували у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
"У 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росії, стара система з новою вивіскою намагалася вирішити стару проблему – мобілізувати ресурси для оборони. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює, що мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.
Тобто знову в усьому винні ТЦК, а держава десь збоку. А Закон – ну і що з того? А хіба ТЦК мають перевести національну економіку, діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду?" - наголосив Кевлюк.
Так, зазначив експерт, замість того, щоб діяти за закону, держава продовжує полірувати ТЦК.
"Шляхами трансформації старих та неефективних ТЦК (зразка 2015–2016 років) у нове сяйливе високоефективне дещо МО вважає:
- моніторинг способу життя начальників ТЦК (а всіх інших у ТЦК?);
- цифровізація (шикарний термін, котрий нічого не пояснює);
- мінімізація корупційних ризиків (у ТЦК зарплати вже як у суддів?);
- максимально залучити ВЦА та ОТГ до мобілізації (їх Закон залучив, а ті, хто має дотримання законності в державі контролювати та забезпечувати, в цій схемі де?);
- відстрочки та зняття з обліку – комісійно, голова ВЦА – голова комісії (ви точно хочете перемогти корупцію? Знайти крайнього в комісії ще жодному слідству не вдалося. Як і побачити голову ВЦА на засіданні будь-якої комісії. Хоча, сподіваюся, винятки мають бути);
- замінити 30% керівництва ТЦК на осіб з бойовим досвідом та обмеженнями по здоров’ю (тих, хто здобув бойовий досвід та обмеження по здоров’ю у 2014–2015-му, замінити на таких самих, але без досвіду роботи в системі мобілізації? Я ніде не зустрічав згадок, що цих людей мають навчити принаймні азів моброботи);
- люди мають бути гідні посад (і не посперечатися! Зазирніть в атестаційні картки офіцерів ТЦК – і виявиться, що всі, як один, гідні своїх посад. Чи МО десь від союзників новий прилад отримало, гіднометр абощо?).
А всі проблеми мобілізації – російська ІПСО!" - підсумував він.