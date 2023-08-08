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Держава перекладає відповідальність за мобілізацію на військових, натомість приховує від них реєстри, в яких веде облік громадян, - експерт

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Держава перекладає відповідальність за мобілізацію на військових, натомість приховує від них реєстри, в яких веде облік громадян, - експерт
Держава не хоче брати на себе відповідальність за хід мобілізації, перекладаючи її на ТЦК.

Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, держава ще з 2014 усунулася від проведення мобілізації, переклавши задачу на військових. Зокрема, приховує від військових реєстри, в яких веде облік громадян.

"Військової присутності не було ледь не в третині адміністративних одиниць держави. Штати РВК, як і все в ЗСУ, були типовими і далеко не всюди дозволяли виконувати задачі, наприклад, у штаті машину РВК має, а в житті - ні. Основа РВК – державні службовці (головний, провідний, 1-ї та 2-ї категорії спеціалісти. Зарплата всіх, крім головного, у 2014-му була меншою за мінімальну, держава доплачувала компенсацію", - пояснив Кевлюк.

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Пізніше військкомати перейменували у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

"У 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росії, стара система з новою вивіскою намагалася вирішити стару проблему – мобілізувати ресурси для оборони. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює, що мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

Тобто знову в усьому винні ТЦК, а держава десь збоку. А Закон – ну і що з того? А хіба ТЦК мають перевести національну економіку, діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду?" - наголосив Кевлюк.

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Так, зазначив експерт, замість того, щоб діяти за закону, держава продовжує полірувати ТЦК.

"Шляхами трансформації старих та неефективних ТЦК (зразка 2015–2016 років) у нове сяйливе високоефективне дещо МО вважає:

- моніторинг способу життя начальників ТЦК (а всіх інших у ТЦК?);
-  цифровізація (шикарний термін, котрий нічого не пояснює);
-  мінімізація корупційних ризиків (у ТЦК зарплати вже як у суддів?);
-  максимально залучити ВЦА та ОТГ до мобілізації (їх Закон залучив, а ті, хто має дотримання законності в державі контролювати та забезпечувати, в цій схемі де?);
-  відстрочки та зняття з обліку – комісійно, голова ВЦА – голова комісії (ви точно хочете перемогти корупцію? Знайти крайнього в комісії ще жодному слідству не вдалося. Як і побачити голову ВЦА на засіданні будь-якої комісії. Хоча, сподіваюся, винятки мають бути);
-  замінити 30% керівництва ТЦК на осіб з бойовим досвідом та обмеженнями по здоров’ю (тих, хто здобув бойовий досвід та обмеження по здоров’ю у 2014–2015-му, замінити на таких самих, але без досвіду роботи в системі мобілізації? Я ніде не зустрічав згадок, що цих людей мають навчити принаймні азів моброботи);
-  люди мають бути гідні посад (і не посперечатися! Зазирніть в атестаційні картки офіцерів ТЦК – і виявиться, що всі, як один, гідні своїх посад. Чи МО десь від союзників новий прилад отримало, гіднометр абощо?).

А всі проблеми мобілізації – російська ІПСО!" - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Борісова показово на зону і проблеми з ТЦК впадуть до мінімуму.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    А ТЦК -- це шо не держава
  • Pan Kotskyi
    А ця "держава", яка "перекладає" та "приховує реєстри", ПІБ має?
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