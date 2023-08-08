Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, Білорусі та Ірану
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Клеверлі.
Як зазначається, також частина з осіб і підприємств, які потрапили під санкції, перебуває за межами РФ. Вони підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.
До таких санкції потрапили: дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International через їхню роль в експорті мікроелектроніки в Росію. Вона необхідна для ведення бойових дій проти України.
Також під обмеження потрапила компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, розташована в Дубаї, за постачання дронів і компонентів для них у Росію.
Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і Росією.
"Ми також робимо подальші дії щодо боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських збройних сил. Велика Британія раніше ввела санкції проти Білорусі за те, що вона продовжує активно сприяти вторгненню Росії в Україну", - заявив Клеверлі.
Також Британія відзначила дестабілізуючу роль Ірану в глобальній безпеці, зокрема через його постачання безпілотників, які РФ використовує для ударів по Україні.
Під санкції потрапили: іранські фізичні та юридичні особи, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції, зокрема іранська компанія Paravar Pars.
Білоруські оборонні організації, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні РФ. Йдеться про білоруське підприємство "Гомельський радіозавод".
Також Британія наклала санкції на 3 російські компанії, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, що підпадає під санкції Великої Британії.
Клеверлі зазначив, що Британія продовжить працювати разом з її міжнародними партнерами над запобіганням постачань зброї третіми сторонами й вітає більш рішучі дії щодо припинення незаконних військових постачань і обходу санкцій.
"Велика Британія прихильна продовжувати докладати міжнародні зусилля щодо забезпечення ефективності санкцій, розслідування дій, які підтримують їхнє обходь, і вжиття відповідних заходів", - додав міністр.