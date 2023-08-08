Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, Білорусі та Ірану

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив 25 нових санкцій, спрямованих проти доступу російського диктатора Володимира Путіна до іноземної військової техніки. Також Британія посилює санкції проти Білорусі та Ірану, які продовжують підтримувати агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Клеверлі.

Як зазначається, також частина з осіб і підприємств, які потрапили під санкції, перебуває за межами РФ. Вони підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

До таких санкції потрапили: дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International через їхню роль в експорті мікроелектроніки в Росію. Вона необхідна для ведення бойових дій проти України.

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Також під обмеження потрапила компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, розташована в Дубаї, за постачання дронів і компонентів для них у Росію.

Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і Росією.

"Ми також робимо подальші дії щодо боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських збройних сил. Велика Британія раніше ввела санкції проти Білорусі за те, що вона продовжує активно сприяти вторгненню Росії в Україну", - заявив Клеверлі.

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Також Британія відзначила дестабілізуючу роль Ірану в глобальній безпеці, зокрема через його постачання безпілотників, які РФ використовує для ударів по Україні.

Під санкції потрапили: іранські фізичні та юридичні особи, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції, зокрема іранська компанія Paravar Pars.

Білоруські оборонні організації, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні РФ. Йдеться про білоруське підприємство "Гомельський радіозавод".

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Також Британія наклала санкції на 3 російські компанії, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, що підпадає під санкції Великої Британії.

Клеверлі зазначив, що Британія продовжить працювати разом з її міжнародними партнерами над запобіганням постачань зброї третіми сторонами й вітає більш рішучі дії щодо припинення незаконних військових постачань і обходу санкцій.

"Велика Британія прихильна продовжувати докладати міжнародні зусилля щодо забезпечення ефективності санкцій, розслідування дій, які підтримують їхнє обходь, і вжиття відповідних заходів", - додав міністр.