Площа замінованої території України зіставна з площею Уругваю, - Зеленський

Україна прагне донести до країн Латинської Америки розуміння російських злочинів проти України та сподівається на їхню підтримку у подоланні агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми просимо, насамперед, зброю у інших країн. Але не усі це можуть зробити через своє внутрішнє законодавство або через відсутність озброєння. Однак гуманітарна допомога, допомога у розмінуванні, системи щодо постачання питної води, допомога в питаннях енергетики, політична та інформаційна підтримка – це те, чим можуть допомогти інші країни, в тому числі країни Латинської Америки", – заявив Зеленський.

Він вважає, що люди різних країн спочатку повинні зрозуміти прості речі про війну в Україні, і для цього не потрібен глибокий аналіз, а просто розуміння тих жахливих речей, які вчиняє Росія.

"В Україні заміновано території площею 200 тисяч квадратних кілометрів. До прикладу площа Уругваю десь 200 тисяч квадратних кілометрів також. Тому люди Уругваю мають зрозуміти, що це наче вся їх країна замінована. Що це? Війна? Ні, це не війна, це – тероризм: це люди, яким відкриває кінцівки, це фермери, які обробляють свою заміновану землю. Тобто це перше, що треба зрозуміти, – ситуацію в Україні та уявити розміри наслідків російської агресії", – зазначив він.

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Другий приклад, який навів Зеленський, – це підрив Каховської ГЕС. "У п'яти областях немає питної води. Це соціальний вибух. І тепер знову собі уявіть, що територія такої країни, як Уругвай, залишається без питної води".

"Це наче дві ваші держави: одна – без води, а інша – замінована. Ось такі наслідки російської війни. Тому це не конфлікт і навіть не просто війна. Це страшний терор. Вони чітко розуміють, що для того, аби розмінувати таку площу, це треба десятиліття", – наголосив він.

Зеленський зауважив, що дуже важливо, щоб громадяни інших країн розуміли, чому треба підтримувтаи Україну.

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