На території України циркулює 14 штамів COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я рекомендує робити щеплення людям із груп ризику. Секвенування на мутації буде продовжено під час епідсезону 2023/2024.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають - для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності восени та взимку", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що продовження секвенування є важливим компонентом епіднагляду, враховуючи, що підхід до нагляду та нових випадків цього сезону буде спрощено. Зокрема, нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

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За його словами, в кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

"Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення", - зауважив Кузін.

"Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків. У групі ризику залишають люди із хронічними захворюваннями та старші за 60", - додали у пресслужбі.

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