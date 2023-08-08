Українську Формулу миру можна використовувати для вирішення інших конфліктів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Формула миру може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті.

Про це він заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Формула - насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то Формула миру може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

"На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем", - пояснив він.

За словами Зеленського, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

"З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша Формула миру. Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми", - додав він.

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