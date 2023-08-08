З початку вторгнення через кордон із Росією та Білоруссю додому вже повернулися близько 18 тис. українців, - Держприкордонслужба

Від початку повномасштабного вторгнення через кордон із РФ і Білоруссю в Україну повернулися приблизно 18 тис. українських громадян попри те, що пункти пропуску закриті.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарфону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України через кордон із Росією та Білоруссю додому вже повернулися близько 18 тис. наших громадян. Усім, хто прибуває до українського кордону, військовослужбовці Держприкордонслужби забезпечують доступ на територію України, навіть якщо вони не мають достатньо документів, визначених законодавством для перетину кордону", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

У відомстві наголосили, що жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому.

"Це стосується виключно громадян України, які повертаються додому. Інших процедур оформлення щодо виїзду за кордон України або щодо інших громадян, зокрема іноземців, ця норма не стосується", - зазначив Демченко.

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Речник наголосив, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю закриті за рішенням уряду, однак Україна та прикордонники роблять усе можливе для повернення на батьківщину українців, які були змушені виїхати через війну на територію Росії.

У Держприкордонслужбі додали, що один із напрямків, де фіксується, що українці можуть повернутися додому, - Сумська область, а також на кордоні з Білоруссю у Волинській області.

Нагадаємо, Мінреінтеграції повідомляло, що українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна).

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