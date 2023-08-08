ЄС скоротив імпорт російського газу трубопроводами до 8%

З початку повномасштабного вторгнення ЄС суттєво скоротив імпорт російського газу. Раніше через трубопроводи ЄС імпортував 50% газу, а тепер - 8%.

Про це повідомив речник ЄС Адальберт Янц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російське трубопровідне постачання становило близько 50% нашого газового імпорту до вторгнення в Україну, а станом на березень цього року вони скоротилися до 8%", - зазначив він.

Янц додав, що це відбулося "завдяки дуже інтенсивній програмі, зокрема, роботі з альтернативними постачальниками".

"За останні 12 місяців Європа перевиконала цілі нашого плану, і ми в цілому більше не залежимо від російського викопного палива, тому що імпорт вугілля припинився, імпорт нафти становить лише частку від того, що було до війни, а також російський газ зараз стрімко зникає з європейського ринку", - заявив Янц.

Також читайте: Експорт російського газу до Європи трубопроводом зріс на 30% у липні, - Reuters

Нагадаємо, агенція Reuters повідомляла, що європейські трейдери вважають доцільними зберігати газ не тільки в сховищах на території ЄС, а й в українських.