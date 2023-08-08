Італія призупинила видачу "золотих віз" для росіян та білорусів у 2023 році

Міністерство у справах підприємств та продукції Італії призупинило дію програми Investor Visa for Italy в обмін на інвестиції для громадян Росії та Білорусі. Це сталося майже через півтора року після рекомендацій Єврокомісії скасувати видачу віз через агресію проти України.

Про це пише Italy24, передає Цензор.НЕТ.

Минулого року Єврокомісія повідомила, що подібні програми "можуть призвести до привілейованого доступу на територію та внутрішній ринок Європейського Союзу та до переміщення в межах Шенгенської зони громадян Росії чи Білорусії, які підпадають чи підпадатимуть під дію санкцій ЄС" через їх відносини з урядами Москви чи Мінська.

Враховуючи складність проведення належних перевірок безпеки та ретельного розслідування, Єврокомісія запропонувала країнам-членам, включаючи Італію, негайно призупинити ці програми для росіян і білорусів.

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Програму було запущено у 2017 році для залучення інвестицій з-за кордону. В обмін на них влада Італії пропонувала дворічну візу для заявника та його сім'ї, а також спеціальний податковий режим. Через 10 років можна було претендувати на здобуття громадянства.

Італійська влада видавала право на проживання за інвестиції в державні цінні папери на суму не менше двох мільйонів євро, інвестиції в італійське акціонерне товариство на суму не менше 500 тисяч євро.

Крім цього, документ можна було отримати за благодійний внесок в один мільйон євро в організації в галузі культури, освіти, управління імміграцією, наукових досліджень чи збереження культурної та ландшафтної спадщини.

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Як зазначається, за 2022 рік програмою Investor Visa for Italy скористались щонайменше 36 громадян Росії, із них візу "інвестора" терміном на два роки отримали 32.