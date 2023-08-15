На таврійському напрямку за добу ліквідовано 66 окупантів, знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, - Сили оборони

Протягом минулої доби на таврійському напрямку ворог завдав 4 ракетні та 20 авіаційних ударів, провів 16 бойових зіткнень, окрім того здійснив 667 обстрілів із застосуванням танків, реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1548 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять 231 особа (загиблі - 66, поранені - 164, полонені - 1). Знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ППО, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 4 склади боєприпасів і 1 вузол зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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