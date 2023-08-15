Експрокурорці з Миколаївщини, яка підтримала збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - ДБР
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідування.
"Встановлено, що у березні 2022 року, обіймаючи посаду прокурора окружної прокуратури, жінка написала сину, який перебував за кордоном, про своє "бачення" подій, які відбувались в Україні. Зокрема, вона розповідала, що у Маріуполі азовці нібито знущаються з жителів міста, а коли у місто зайшли російські загарбники, то "місцеві були готові їм ноги цілувати". Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато "нацистського отребья", - йдеться в повідомленні.
Вона також переконувала сина, що саме українська влада винна у війні, дорікала йому, що він вірить українським ЗМІ. Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від "спасителів" за кордон.
Колишня прокурорка підозрюється у виправдуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні правомірної окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.