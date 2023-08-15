Західні партнери не вимагали вести перемовини з РФ, ніякого тиску на Україну немає, - Данілов

Партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в інтерв'ю La Republica заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, західні партнери не тиснуть на Україну, аби ініціювати переговори з Росією.

"Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - наголосив він.

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