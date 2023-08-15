ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"11 серпня 2023 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства..., від займаної посади до 24 вересня 2023 року", - ідеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 26 липня Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві. 28 липня Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.