ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова

Вищий антикорупційній суд (ВАКС) відсторонив від обійманої посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексія Сальніковв, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"11 серпня 2023 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства..., від займаної посади до 24 вересня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 26 липня Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві. 28 липня Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.