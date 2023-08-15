Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб. ФОТОрепортаж

Кількість людей, які постраждали цієї ночі внаслідок ракетної атаки pociян по Львівській області, зросла до 19 осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед постраждалих є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.

"Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - написав він.

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Як повідомлялося, російські загарбники зранку 15 серпня атакували Львівщину ракетами: сили ППО збили одну ракету, ще 6 - влучили. Постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків.









