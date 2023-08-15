Новини • Допомога Україні

Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон

5 51612
Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон
Швеція готує 13-й пакет військової допомоги для України на суму майже 314 мільйонів доларів.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну", - сказав Йонсон.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м за рахунком, який Швеція надасть Україні з початку війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція виділить 522 млн євро на проєкти з відбудови України

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Only
    Прикольно!

    Розмір допомоги від різних країн залежить від особливостей їхнього розуміння того, за що бореться Україна!

    Ті, хто вважає, що Україна захищає Європу, і провідні загальнолюдські цінності, ті дають максимум з того що можуть, ті ж, хто вважають, що Україна воює лише за себе, за свої території, і за своїх людей, ті дають стільки, скільки їм не жаль.

    Дякую, Швеція - Ви розумієте, що це наша спільна війна, тому з Вами моє серце!
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • віктор федорович 31ee1569
    І покажем, що ми браття, козацького роду! -

    Шведські козаки (швед. svenska kosacker, Zelowskosacker, Zelows kosackkår) - корпус легкої кавалерії в шведській армії, що був створений під час російсько-шведської війни 1788-1790 років.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини