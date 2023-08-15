Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон

Швеція готує 13-й пакет військової допомоги для України на суму майже 314 мільйонів доларів.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну", - сказав Йонсон.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м за рахунком, який Швеція надасть Україні з початку війни.

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