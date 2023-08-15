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У Польщі попередили про ескалацію напруженості для НАТО на кордоні з Білоруссю

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У Польщі попередили про ескалацію напруженості для НАТО на кордоні з Білоруссю
Польща попередила про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю, яка загрожує цілісності та безпеці Альянсу і ЄС.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Мулярчика в інтерв'ю Bild.

За його словами, розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща "інтерпретує як подальший сигнал ескалації".

"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", - наголосив Мулярчик.

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Заступник міністра також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", - додав Мулярчик.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    буде реакція, все буде. глибока стурбованість, як мінімум, а якщо повезе - глибочезна.
  • Leon e9048d82
    У натовців ********* руки не дай Бог допустити ексколації і зробити все від них залежне що б РФ не розпалася.

    Ось побачите якщо РФ зайде в коридор і Польща з Литвою спливатимуть кровью, НАТО в цей час проводитиме нескінченні засідання, які блокуватимуться Угорщиною та Болгарією
  • Tommy Lee
    ku*wa, якби Польща відреагувала жорстко одразу після залітання/влучання (хай і ненавмисне) кацапських ракет на її територію, а не намагалася перекласти це на Україну, то може все було б по иншому. Треба було одразу апелювати до НАТО. І попередити кацапів, що якщо буде навмисне чи ненавмисне втручання на її територію, реакція буде миттєвою.

    Але тоді нагинали Україну щоб вона взяла на себе провину за відомий інцидент з влучанням ракети по території Польщі.
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