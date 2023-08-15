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Сили оборони багато уваги приділяють РЕБ, ворог уже це відчуває, - Череватий

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Сили оборони багато уваги приділяють РЕБ, ворог уже це відчуває, - Череватий
Сили оборони посилили радіоелектронну боротьбу та активно використовують FPV-дрони.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - наголосив він.

За словами Череватого, Сили оборони активно використовують FPV-дрони та додав, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.

Читайте: Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували 27 окупантів та чотири БПЛА, танк і два склади з боєприпасами, - Череватий

Топ коментарі

  • Ігор Данилко
    Берлінська говорить зовсім інші речі, нажаль
  • Деніс Войцеховський
    Проти "Ланцетів" зосередьтесь, інакше залишимось без всієї тієї техніки, що нам подарували.
  • Ярослав Кийко
    Протирадіолокаційні ракети давно і дуже вдало використовуються (може наводиться на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв'язку).
    А як щодо FPV-дронів з цією ж функцією?
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