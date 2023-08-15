Сили оборони багато уваги приділяють РЕБ, ворог уже це відчуває, - Череватий

Сили оборони посилили радіоелектронну боротьбу та активно використовують FPV-дрони.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - наголосив він.

За словами Череватого, Сили оборони активно використовують FPV-дрони та додав, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.

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