Росіяни в Енергодарі викрали ще одного працівника ЗАЕС, - Енергоатом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Енергоатому.
"Понад місяць тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.
Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції.
"Досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком просто немає", - наголошує Енергоатом.