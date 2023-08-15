Сьогоднішня ракетна атака росіян "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права", - МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції заявляє, що ракетна атака Росії на міста України 15 серпня "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права".

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, яку наводить Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Франція рішуче засуджує нові російські удари, що були завдані сьогодні по Львову й Луцьку на заході України і спричинили загибель трьох людей, а також по містах Дніпру та Краматорську, призвівши до смерті однієї людини. Ці атаки вкотре були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, що вкотре засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона безсоромно порушує", - сказано в заяві.

Наголошується, що Франція продовжить надавати військову підтримку Україні для зміцнення можливостей протиповітряної оборони, а також підтримку українських судів і Міжнародного кримінального суду для боротьби з безкарністю за воєнні злочини.

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Як повідомлялося, російські загарбники зранку 15 серпня атакували Львівщину ракетами: сили ППО збили одну ракету, ще 6 - влучили. Постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків.

Внаслідок обстрілу Луцька російськими загарбниками зруйновано конструкції виробничого підприємства, загинули 3 особи.

Російські загарбники також вночі атакували Дніпропетровську область ракетами, поцілили по одному з промислових підприємств Дніпра.