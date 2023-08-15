Минулої доби підрозділи ВМС знищили 19 окупантів, 33 квадрокоптери, 2 сховища з боєприпасами та засіб ППО. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.