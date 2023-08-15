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Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"

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Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"
Секретар РНБО Олексій Данілов відкидає ідею здачі Криму в оренду Росії, оскільки за такого сценарію росіяни неодмінно зажадають стати власниками.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов зазначив, що Україні було достатньо автономії Криму.

"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – наголосив він.

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У цьому ж інтерв'ю він заявляв, що партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.

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Топ коментарі

  • Сашко Бабенко e87585fa
    оренда криму після його анексії це як женитися після зґвалтування - на таке підуть лише ті у кого нема зеленого поняття про честь.
  • vuiko dobrui
    а що там вофка нарішав в Омані ???

    За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом". Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. https://censor.net/ua/news/3436994/za.

  • drowsy_cat
    Не "росіянами", а московитами. Так чесно.
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