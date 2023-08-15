Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"

Секретар РНБО Олексій Данілов відкидає ідею здачі Криму в оренду Росії, оскільки за такого сценарію росіяни неодмінно зажадають стати власниками.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов зазначив, що Україні було достатньо автономії Криму.

"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – наголосив він.

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У цьому ж інтерв'ю він заявляв, що партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.