Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"
8 34041
Секретар РНБО Олексій Данілов відкидає ідею здачі Криму в оренду Росії, оскільки за такого сценарію росіяни неодмінно зажадають стати власниками.
Про це Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - зауважив він.
Відповідаючи на запитання про те, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов зазначив, що Україні було достатньо автономії Криму.
"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – наголосив він.
У цьому ж інтерв'ю він заявляв, що партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.