Українці за 7 місяців поточного року отримали понад 265 млрд грн соціальних виплат із держбюджету, - Шмигаль
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За 7 місяців на соціальну допомогу українцям з державного бюджету було спрямовано понад 265 мільярдів гривень.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Цензор.НЕТ.
"Соціальна допомога тим, хто її потребує найбільше, залишається пріоритетом роботи Уряду. За 7 місяців поточного року українці отримали тільки з держбюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії тощо", - зазначив прем'єр.
За його словами, майже 52 млн грн отримали як компенсацію жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
"Формуємо нову філософію соціальної політики. Створюємо якісні реєстри. Реалізовуємо принцип "гроші ходять за людиною". Цифровізуємо соціальну допомогу", - додав Шмигаль.