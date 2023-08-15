Ще 96 осіб, зокрема 21 дитину, евакуювали з Куп’янського району Харківщини

Із громад Куп’янського району Харківщини триває евакуація цивільного населення. За добу евакуювали ще 96 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу з небезпечних місць евакуювали ще 96 людей. У тому числі 21 дитина, 47 жінок та 4 людини з інвалідністю.



Усього з 9 серпня евакуйовано 344 людини, в тому числі 111 дітей. Вони отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. В разі необхідності забезпечуються безкоштовним житлом", - повідомив він.

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Крім того Синєгубов зазначив, що вчора під час здійснення евакуації під терористичний обстріл росіян потрапили волонтери, які допомагають вивозити людей. На щастя, без постраждалих.

Нагадується, що евакуація з прифронтових районів Куп'янщини відбувається планово та вимагає індивідуального підходу до кожної родини, проведення постійного інформування про небезпеку та широкої роз'яснювальної роботи. В евакуації задіяні волонтерські та благодійні організації, представники місцевої влади, правоохоронці та рятувальники ДСНС.

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