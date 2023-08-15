Керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає членство України в НАТО після територіальних поступок

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але таке рішення може прийняти лише Київ.

Слова Єнссена, сказані під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль, цитує видання VG, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Єнссена, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному Альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив він.

Єнссен, однак, наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

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У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – додав він.

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