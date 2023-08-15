Керівник апарату генсека НАТО Єнссен допускає членство України в НАТО після територіальних поступок
Слова Єнссена, сказані під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль, цитує видання VG, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Єнссена, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному Альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".
"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив він.
Єнссен, однак, наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".
У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території.
"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – додав він.