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Угорщина відтермінувала платежі Росії за будівництво АЕС "Пакш-2" та наполягає на розрахунку у євро, - Bloomberg

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Угорщина відтермінувала платежі Росії за будівництво АЕС "Пакш-2" та наполягає на розрахунку у євро, - Bloomberg
Угорщина затримає виплату відсотків Росії за угодою щодо будівництва АЕС "Пакш-2", розрахунок буде у євро. Очікується, що станцію добудують набагато пізніше за запланований термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Bloomberg.

Прогнозується, що станція може бути введена в експлуатацію на початку наступного десятиліття, тобто набагато пізніше запланованого. Затримки пов’язані із протидією російським інвестиціям у будівництво з боку ЄС та скаргами угорських регуляторів на якість планів Росатома, який займається будівництвом об’єкту.

Росія опублікувала поправки до фінансової угоди, погодженої з Будапештом у липні, згідно з якими вона відстрочила платежі та вимагала виплати кредитів у євро.

Угорщина матиме 30 днів, починаючи з 16 серпня, для здійснення платежів за угодою.

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Нагадаємо, в Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш", через що Будапешт блокує санкції проти російської атомної енергетики. 

Топ коментарі

  • albano miner
    Угорщина згодом ще не раз пошкодує про "ядерну закладку у себе у дворі" від кацапів-андрофагів
  • Світлана febb5df7
    От вам і санкції...
  • Світлана febb5df7
    Будують,платять...
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