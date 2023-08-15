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На Рівненщині заборонили проведення хресної ходи

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На Рівненщині заборонили проведення хресної ходи
У Рівненській області вирішили заборонити проведення хресної ходи в період з 19 по 25 серпня через загрозу державній безпеці.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Затвердили доповнений список об’єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергово захисту від повітряних уражень", - написав він.

Крім того, за словами Коваля, вирішили посилити охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".

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Топ коментарі

  • Леонтьєв Олег 49b07a2b
    Гундяївцям слід дозволити проводити їх "хресні ходи".
    Але не тилами, а - мінними полями, очищати шляхи для наших військ
  • Radchenko86
    А для чого цим богомольним бабкам взагалі кудись хресно ходити? Що це дає?
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Яка-не яка тусовка. Дискотека, одним словом.
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