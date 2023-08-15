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Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"

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Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"
У МЗС відреагували на заяви апарату генерального секретаря НАТО про те, що, можливо, Україні доведеться піти на територіальні поступки, щоб вступити до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речника МЗС Олега Ніколенка.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - йдеться в дописі. 

Зазанчається, що у МЗС Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей.

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Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А які розмови вести ?
    Давайте розмірковувати раціонально.
    Вибір 2019 призвів до катастрофи.
    Зеля оголив тили, знищив оборону держави.
    Рашка захопила величезні території смішними силами. 180 тисяч. Наразі вони воюють не менше ніж мільйоном і готують ще стільки ж. Вони випускають ракети, що дуже небезпечно для нас, бо ми не маємо ППО. Вже мовчу про інше озброєння і великий моб ресурс. Якщо на півдні вони виставлять мільйонне озброєне угрупування, що нам з ним робити ? Просто там вмирати, втрачаючи населення ? Потрохи нам починають пропонувати варіанти вижити. Про перемогу вже не йдеться.
  • Drbest Good b5ca3e0b
    100%!!!

    Нато ще буде просить Україну вступити.

    Слава бійцям ЗСУ!
    Віремо Залужному!
    Смерть москальським окупантам!
  • Pavel Bortsevych
    Поверніть хоча б послом в США Валерія Чалого. Дайте гідну роботу пану Огризку в МЗС. Зелені, зробіть хоча б один гідний вчинок для порятунку України.
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