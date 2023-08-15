Співголова "Батьківщини" в Київраді Слончак отримав від матері "у подарунок" 300 тисяч доларів, - НАЗК

НАЗК за результатами моніторингу способу життя депутата Київської міської ради Володимира Слончака виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК не вказує ім'я та прізвище депутата, однак Liga.net повідомляє, що йдеться про Володимира Слончака, депутата від Батьківщина, співголову фракції в Київраді.

Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, він отримав суму 300 тисяч доларів "у подарунок від матері".

За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка.

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У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.

Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування $300 000, що становить близько 6 480 380 грн.

Згідно з довідкою, яку отримало НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші. Також у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.

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Відомство направило матеріали до Національного антикорупційного бюро задля розв'язання питання з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.

Нагадаємо, що до 2020 року Слончак був заступником голови КМДА. В ніч з 26 на 27 квітня 2020 року машину, в якій Слончак був пасажиром, зупинили патрульні для перевірки. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО. Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА. 28 квітня його відправили під домашній арешт, а згодом справу закрили.