В Урожайному та Старомайорському на Донеччині досі тривають жорсткі обстріли, тому про стабілізаційні заходи не йдеться, - ОВА
Про це повідомив Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Там ще тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. І тим більше вказані населені (Старомайорське та Урожайне. – Ред.) пункти фактично зруйновані ворожою артилерією з застосуванням реактивних систем залпового вогню", - розповів він.
За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення проживали не більше 500 людей.
"З моменту заходу збройних сил, після звільнення цієї території, коли відсувалась лінія фронту, там було в першу чергу евакуйовано 3 осіб – мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись. Це люди похилого віку", – повідомив він, зауваживши, що максимальну кількість людей змогли евакуювати з 26 лютого 2022 року.
За його словами, стабілізаційним заходам у деокупованих населених пунктах має перебувати розмінування.
"Необхідно повністю зачистити територію, принаймні підхідні шляхи, я навіть не кажу про під’їзні шляхи – вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи, Служба безпеки України і, відповідно, військова адміністрація заходила для стабілізаційних заходів", – розповів Кириленко.
Він додав, що Старомайорське та Урожайне "переважно зберегли тільки назву, тому що приватний сектор – це 80 і більше відсотків – повністю або частково зруйнований".