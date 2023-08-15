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Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України

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Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України
Північна Македонія стала 15 країною, яка приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що Греція також підтримала декларацію. 

Також читайте: Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій, - Офіс президента

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Потужний гарант безпеки. Такий же потужний як і так званий "президент".
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Сильно. І скільки фаланг піхоти, колісниць та бойових слонів готова відправити Македонія у гарантійному випадку ?
  • Вал Кочин 16671b7d
    🤣🤣🤣
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