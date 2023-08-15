Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України

Північна Македонія стала 15 країною, яка приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що Греція також підтримала декларацію.

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